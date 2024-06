Dal suo spazio per il quotidiano francese Sud Ouest, Nicolas Sahnoun, ex giocatore del Bordeaux, evidenzia l'importanza tattica che Marcus Thuram può rivestire per il ct della Francia Didier Deschamps: "La versatilità di Marcus Thuram offre a Deschamps la possibilità di avere un attaccante capace di giocare in posizione centrale ma anche di potersi posizionare sulla fascia sinistra, in alternanza con Kylian Mbappé".