Nella cornica della Home of Adidas Football di Berlino con il Bundestag sullo sfondo, è stato presentato il pallone che verrà impiegato nelle ultime tre partite di Euro 2024. Si chiama Fussball Liebe, tradotto in italiano “amore per il calcio”. Il pallone ha un design particolare: tende al grigio, ha sfumature di nero, rosso e oro e sopra di esso sono disegnati tutti gli stadi dove si sta giocando l’Europeo, dal Signal Iduna Park di Dortmund alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf.