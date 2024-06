La fascia di capitano della Nazionale polacca rimarrà sul braccio di Piotr Zielinski, come già successo nella vittoria in amichevole contro la Turchia lunedì scorso, quando Robert Lewandowski gliel'aveva ceduta complice l'uscita dal campo anticipata per infortunio. "In assenza di Lewandowski, Piotr Zieliński resterà il nostro capitano come è già successo nell'ultima partita", ha annunciato il ct Michal Probierz, parlando in conferenza stmapa a quattro giorni dall'esordio a Euro 2024 contro l'Olanda.