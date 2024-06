Jan de Zeeuw, ex direttore della Nazionale polacca, non ha risparmiato forti critiche alla squadra di Michał Probierz, che si appresta a fare il suo esordio a Euro 2024 contro l'Olanda, prendendo di mira soprattutto due giocatori: "È un bene che Lewandowski non giocherà perché ho avuto l'impressione che di recente un po' rallenti il gioco della Polonia - il suo pensiero espresso in un'intervista a WP SportoweFakty -. Non capisco come, in assenza di Lewandowski, Zielinski possa essere il capitano, sembra sempre spaventato in campo. Se qualcuno si presenta davanti a lui e gli grida qualcosa, lui urla 'mamma'".