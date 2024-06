Allenamento a porte aperte quest'oggi per la Polonia, all'Hannover 96 Akademie. Un'occasione imperdibile per i tifosi presenti di seguire i propri beniamini, a quattro giorni dall'esordio a Euro 2024 contro l'Olanda. Alcuni biglietti gratuiti, disponibili in varie parti della città tedesca, sono stati distribuiti personalmente dal futuro interista Piotr Zielinski, che sarà capitano della selezione polacca domenica, all'esterno dell'albergo che ospita la squadra di Michal Probierz. Le immagini offerte dal profilo X Łączy nas piłka:

TAKA NIESPODZIANKA!



Dziś o godzinie 17:00 na terenie 96 Akademie odbędzie się otwarty trening reprezentacji Polski 🇵🇱 Darmowe wejściówki można otrzymać w różnych częściach Hanoweru! Pod hotelem reprezentacji rozdawał je sam Piotrek Zieliński, a kolejne będą do zdobycia przed… pic.twitter.com/qziGM4hSl6 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 12, 2024