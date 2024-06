"Siamo partiti malissimo sotto molti aspetti, abbiamo lasciato molti spazi all'avversario. Non eravamo aggressivi e mancava pressione sugli avversari", ha detto Ronald Koeman dopo il 2-3 ottenuto oggi contro l'Austria, risultato che ha fatto sfumare la possibilità di posizionarsi secondi in classifica nella fase a gironi e rischiare l'eliminazione da Euro 24.

"È stata una brutta situazione - ha aggiunto, come riporta Uefa.com -. All'inizio non abbiamo controllato la partita; poi abbiamo fatto un po' meglio e abbiamo avuto qualche occasione, ma ci hanno punito. Dobbiamo assumerci la responsabilità in campo, non abbiamo fatto nulla per ottenere un risultato migliore".