Denzel Dumfries non ha preferenze rispetto al compagno di squadra che Ronald Koeman, ct dell'Olanda, deciderà di schierare tra Frimpong e Simons di fronte a lui nella gara d'esordio a Euro 2024 contro la Polonia. "In linea di principio, non mi interessa chi mi sta di fronte - ha spiegato l'interista all'agenzia olandese ANP-. Sono abituato al 4-3-3, spesso sono un po' più in alto in campo, con un lato destro 'aperto'. Penso di poter fare entrambe le cose".

L'ex PSV, che domenica inizierà il suo terzo torneo internazionale con gli Orange, non fa drammi rispetto ai pesanti forfait dell'ultim'ora di Frenkie de Jong e Teun Koopmeiners: "Veniamo tutti una lunga stagione con i nostri club. Se sei un nazionale, è normale giocare tante partite. Quindi sai che puoi ti può capitare un infortunio. Questo fa parte del calcio, dello sport. Dobbiamo accontentarci dei giocatori che ci sono. Giocare un torneo di questo tipo per il tuo Paese è la cosa più bella che ci sia. Sono certamente ottimista. Abbiamo una buona rosa che può colmare le assenze, siamo in buona forma e di buon umore".