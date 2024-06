Presente sugli spalti dell'Olympiastadion di Berlino, dove nel 2006 fu tra i protagonisti del trionfo Mondiale dell'Italia di Marcello Lippi, Marco Materazzi parla ai microfoni di RAI Sport commentando le dichiarazioni un po' spavalde degli elvetici della vigilia del match: "Non me ne vogliano, ma anche i tedeschi furono spavaldi prima della nostra finale... E' il loro carattere, però sanno benissimo che quando ci sono le partite secche per gli italiani non è come fare le partite dei gironi. Sarà scomodo anche per loro giocare con noi. Cosa direi agli Azzurri di oggi? Che qui noi abbiamo avuto la fortuna di scrivere la storia, loro possono tornare qui fra qualche giorno. Questo può essere lo stimolo maggiore per questi ragazzi che contro la Croazia hanno lottato fino al 98esimo regalandoci un altro passettino verso la storia".