Sarà l'olandese Danny Makkelie a dirigere la sfida di lunedì sera tra Croazia e Italia, decisiva per il passaggio agli ottavi di finale per ambedue le squadre, in programma a Lipsia. I suoi assistenti saranno Steegstra e De Vries; quarto uomo: Gozubuyuk. Al Var Dieperink con assistenti Van Boekel e Dankert.