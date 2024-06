Nuovo risultato rotondo in queste prime partite di Euro2024: a Berlino, la Spagna ha superato la Croazia con un perentorio 3-0 mandando un segnale eloquente anche all'Italia avversaria nel girone B. La squadra di Luis De La Fuente sistema la questione nel giro di due minuti grazie alle marcature di Alvaro Morata e Fabian Ruiz, con Dani Carvajal che arrotonda ulteriormente il risultato prima della fine del primo tempo capitalizzando l'assist di Yamine Lamal. Nella ripresa, la Croazia ha una chance per rendere meno dura la sconfitta ma Bruno Petkovic si fa ipnotizzare da Unai Simon dagli 11 metri, per poi segnare in fuorigioco.