Il Gruppo E si fa sempre più intricato. Nella prima gara in scena oggi a Euro 2024 l'Ucraina ribalta la Slovacchia 2-1 e mette in tasca tre punti preziosi per la corsa qualificazione agli ottavi di finale che rendono ancora più incerto l'esito del girone: all'iniziale vantaggio slovacco firmato da Schranz replicano Shaparenko e Yaremchuk.

Adesso la classifica vede tre squadre appaiate a tre punti, ovvero Slovacchia, Ucraina e Romania, mentre il Belgio è ultimo a zero punti ma con una gara in meno (domani sera è in programma la sfida contro la squadra di Iordănescu).