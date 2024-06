Sembrava tutto apparecchiato per un altro, clamoroso fracaso: dopo l'Italia, anche l'altra finalista di Euro 2021 era pronta a fare le valigie e lasciare la Germania, incapace di rispondere al gol segnato da Ivan Schranz che stava per regalare alla Slovacchia un clamoroso passaggio ai quarti di finale. Ma a un centimetro dal tracollo, Gareth Southgate torna a respirare grazie alle giocate dei suoi campioni: la rovesciata di Jude Bellingham al 95esimo e il guizzo di Harry Kane dopo pochi secondi dall'inizio dei tempi supplementari permettono all'Inghilterra di ribaltare completamente la situazione e di volare tra le prime otto degli Europei. Adesso, per i Three Lions c'è la sfida contro la Svizzera, giustiziera dell'Italia.