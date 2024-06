"Per noi è una finale". Intervistato da Rai Sport, Mateo Kovacic fotografa così la sfida tra Croazia e la Nazionale italiana di stasera. "Non vedo un'Italia in difficoltà, hanno grandi giocatori che sanno cosa devono fare. Con loro è sempre una partita tosta, è sempre un piacere giocare contro le grandi squadre", ha aggiunto il centrocampista del Manchester City. Prima di nominare il suo giocatore prediletto degli azzurri: "Mi piacciono tanti giocatori, ma io guardo sempre ai centrocampisti perché devo affrontarli. A me Jorginho è sempre piaciuto, è il giocatore col quale mi sono divertito di più in campo (al Chelsea, ndr). Lui e Barella sono una bella coppia, due giocatori che possono crearci problemi, se stanno bene".