Il ct dell'Italia Luciano Spalletti parla così a Sky Sport dopo la vittoria in rimonta contro l'Albania: "Sono stati doppiamente bravi, dopo il gol subito hanno ricominciato subito dicendo che non era successo niente. Ci sono state parole giuste e atteggiamenti corretti, tutti ci dividiamo quello che succede in campo, sia un gol sia un atteggiamento sbagliato. Vogliamo dividerci tutto in parti uguali, quello che vince la Coppa ne stacca un pezzetto e ne dà un po' a tutti. Si dà i meriti a tutti per aver giocato bene e per averlo fatto segnare".

Barella?

"Ha giocato una grossa partita, si è smezzato nel ruolo di mezzala e di mediano, veniva a ripulire le sensazioni assieme a Jorginho. Avere due play bassi rende più difficili le cose per gli avversari perché sono due a dover pressare. Volte ci siamo piaciuti troppo, abbiamo ottenuto il vantaggio e abbiamo rischiato qualcosa nel finale. Il fatto che non abbiano mai preso palla sulla metà campo e che non abbiano fatto tutto questo possesso palla vuol dire che noi con la linea li tenevamo sempre abbastanza distanti. Quando gli siamo arrivati. Si prova a fare sempre meglio, noi per quello che si è fatto vedere oggi sono contento. Siamo tranquilli, s'è vinta una partita che si poteva vincere anche meglio, abbiamo fatto tante cose fatte bene, si poteva andare a concretizzare e c'è stata un po' di leggerezza. Noi la bischerata l'abbiamo sempre in canna se non stiamo attenti, quando sentiamo di essere padroni".