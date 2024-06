Capitano designato della Nazionale italiana, Gigio Donnarumma spiega nel corso della conferenza stampa della vigilia del match contro l'Albania come gestirà le direttive di Roberto Rosetti, responsabile arbitrale UEFA, che ha stabilito come solo i capitani possano parlare con gli arbitri: "Quando ci saranno situazioni vicino alla mia area ci sarò io a parlare con gli arbitri, poi prima della partita decideremo chi nel caso andrà a parlare con l'arbitro in situazioni lontano dalla mia area di rigore: possono essere Jorginho o Nicolò Barella... Ci organizzeremo così".