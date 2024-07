Torna in campo la Francia di Thuram e Pavard stasera contro la Spagna nella prima semifinale di Euro 2024. A Monaco di Baviera, ore 21, grande sfida tra la nazionale di De la Fuente e di Deschamps.

Il c.t. transalpino, secondo le ultime, non dovrebbe utilizzare i due nerazzurri, destinati entrambi alla panchina. Ma se per Pavard è da tempo un'abitudine (Koundé intoccabile per Deschamps), diverso il discorso per Thuram, che si è visto scavalcato durante la competizione da Kolo Muani (senza risultati eccezionali, a dire il vero).