Boom di firme, quasi 400 mila, per la petizione online lanciata su Change.org da un tifoso tedesco per "rigiocare il quarto di finale tra Spagna e Germania a causa di decisioni sbagliate", come si legge nel testo dell'appello. "Al 106° minuto non è stato assegnato un chiaro rigore per fallo di mano quando Cucurella ha impedito una chiara occasione da gol con un braccio teso", scrive l'autore della petizione.

"L'arbitro Anthony Taylor ha lasciato proseguire il gioco e il VAR non è intervenuto per motivi inspiegabili. E questa è stata solo una delle tante decisioni sbagliate. Al 77', Niklas Füllkrug è stato chiaramente trattenuto da Nacho dopo un cross basso di Florian Wirtz, che lo ha messo a terra e gli ha chiaramente impedito di concludere. Queste due decisioni sbagliate, chiaramente citate, sono state decisive e avrebbero cambiato la partita. Di conseguenza, ritengo che la partita debba essere rigiocata. Se condividi questa opinione, ti prego di firmare questa petizione e di far conoscere questa petizione", conclude l'appello.