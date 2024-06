I numeri delle ultime uscite di Marcus Thuram con la Francia in vista degli Europei non sono stati di sicuro eccellenti: 155 minuti in campo, due tiri (in porta), nessun gol, due dribbling riusciti, malgrado un gol sfiorato ieri contro il Canada. Contrariamente a quanto fatto vedere in questa stagione con l'Inter, con la maglia dei Bleus Tikus fatica a mettere in mostra le sue qualità, ma secondo la stampa francese è comunque destinato a partire titolare nel match di debutto della squadra di Didier Deschamps contro l'Austria.

Nemmeno Olivier Giroud ha brillato contro il Canada, e Thuram deve garantirei più mobilità, il che gli permette di compensare sul lato sinistro quando Kylian Mbappé non difende. Nella mente di Didier Deschamps, alla continua ricerca del miglior equilibrio collettivo, questo è importante, secondo il quotidiano Sud Ouest. Thuram, oltretutto, contro i canadesi ha lasciato intravedere un feeling interessante con Théo Hernandez, suo rivale quando si tratta di club, chiamato a giocare altissimo quando la Francia ha la palla.