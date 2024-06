Didier Deschamps, ct della Francia, non chiude alla possibilità di fare turnover nell'ultima gara del girone D di Euro 2024 che vedrà la sua squadra sfidare la Polonia, già eliminata dal torneo: "E' possibile, come poteva entrare nell'ordine delle idee di Nagelsmann con la Germania. L'obiettivo è vincere la partita per ottenere il primo posto, sapendo i recuperi più o meno lunghi tra la scorsa partita e quella di domani. Ai Mondiali in Qatar - ha ricordato il tecnico transalpino - eravamo sicuri di essere qualificati come primi in classifica, ma non ho mai fatto calcoli perché è una cosa che non mi piace. Essere primi è importante. Il nostro obiettivo è far sì che tutti si sentano pronti. Matematicamente è impossibile distribuire equamente i minuti tra tutti i giocatori, mediamente in 4 non giocano con 23 convocati, ora non va meglio con 25".