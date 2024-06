Intervenuto in conferenza stampa, il presidente della Federcalcio francese Philippe Diallo è tornato a parlare della posizione federale dopo le parole di Kylian Mbappé e Marcus Thuram in merito al voto di fine mese: "Non li inciterò a farlo ancora, ma rispetto la loro libertà di espressione e non li limiterò. Dobbiamo mantenere il Dna della nazionale, una squadra che unisce e che non divide, questo deve essere chiaro a loro. Alcuni sono andati oltre nel prendere posizione, ma io sono il presidente della federazione e non devo dare nessuna indicazione di voto. Alcuni giocatori hanno preso di mira un partito, altri gli estremisti in senso lato. Ripeto: sono il garante della loro libertà di parola, ma sono neutrale, non seguo nessuna scia. Io sono un presidente federale, non capo di un partito. La federazione ha una missione di servizio pubblico e deve garantire i valori della libertà, dell’uguaglianza e della fraternità. Questi sono ragazzi giovani, abituati all’uso dei media. Hanno una tale influenza che, nel momento in cui parlano, devono essere attenti, specie nei periodi elettorali. Penso che lo siano stati anche in questa occasione, sono in totale comunione con loro”.

Si parla poi delle condizioni della stella dell'Equipe de France, che ha accusato una frattura al naso ieri contro l'Austria: "Le notizie sono rassicuranti, ma è prematuro stilare un calendario, dire se e quando giocherà. Aspettiamo ulteriori sviluppi in giornata, per ora le informazioni che abbiamo ricevuto sono piuttosto rassicuranti. Sono stati compiuti numerosi esami, sono state effettuate visite che hanno limitato le conseguenze della frattura. Confermo che a breve tempo non ci sarà alcun intervento. Aspettiamo in giornata gli ultimi sviluppi per capire come Kylian potrà partecipare al resto del torneo".