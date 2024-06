Didier Deschamps arriva sorridente ai microfoni di TF1 dopo la vittoria di misura conquistata dalla Francia a spese dell'Austria nel match d'esordio a Euro 2024: "Sono contento di quello che hanno fatto i giocatori, anche se abbiamo sprecato le occasioni per fare il secondo gol - le parole del ct dei Bleus -. Tutte le partite sono difficili, non abbiamo fatto tutto bene ma collettivamente ho visto solidità e generosità. Avremmo potuto essere più precisi in attacco, ma è una buona abitudine iniziare con una vittoria. C'è qualità e talento ma i giocatori sanno che ci vuole solidità e impegno quando non abbiamo la palla".

Il selezionatore francese, infine, non ha nascosto la sua preoccupazione parlando dell'infortunio al naso subito da Mbappé: "Il suo naso non sta per niente bene, vedremo. È il lato negativo di questa serata. Anche se si tratta solo di naso, ci dà molto fastidio".