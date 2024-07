L'Inghilterra vola in semifinale, battendo ai rigori la Svizzera. Una partita equilibrata, senza troppi guizzi insidiosi, che trova l'apertura del punteggio a un quarto d'ora dalla fine con il tap-in di Embolo, l'uomo giusto al momento giusto, che porta avanti gli elvetici facendo esplodere il muro rosso. Dura 5' il vantaggio della truppa di Yakin perché Saka trova il jolly del pari con un mancino implacabile che bacia il palo e trafigge Sommer. Si va dunque ai rigori: Pickford lo para ad Akanji; Sommer non riesce ad incidere e i Tre Leoni volano in semifinale.