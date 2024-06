Minima spesa, massima resa. L'Inghilterra batte la Serbia nel match d'esordio di Euro 2024 e mette in fascina i suoi primi tre punti nel girone. Alla Veltins Arena decide una rete messa a segno nel primo tempo da Bellingham, che lasciava presagire una vittoria più rotonda. Invece i Leoni hanno sofferto non poco nel secondo tempo, rischiando su un'occasione di Vlahovic. Non sono mancate, però, le chance per il raddoppio, su tutte le traversa colpita da Kane al 77'. Finisce dunque 1-0, con gli inglesi di Gareth Southgate che volano in vetta da soli.