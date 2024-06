Gli Europei si avvicinano anche per l'Olanda e per presentare l'evento SBS6 ha mandato in onda una serie di interviste a allenatori e giocatori, compreso Denzel Dumfries. Il terzino dell'Inter ha raccontato l'usanza nello spogliatoio degli Oranje di pregare insieme prima di una partita: "Sono cresciuto cristiano a casa, questo è ciò su cui sto lavorando - racconta Dumfries -. Prima della partita abbiamo un momento con un gruppo di giocatori in cui ci riuniamo per pregare".

"Varia chi prende la parola e chi si sente chiamato a farlo - aggiunge l'interista -. È anche un momento per riflettere sulle benedizioni che abbiamo, dà anche una sensazione extra di unione in quel momento".