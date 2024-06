Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è il primo giocatore della Nazionale a parlare in conferenza stampa dal ritiro degli Azzurri di Iserlohn. Inevitabili per lui le domande legate alla sua posizione col club partenopeo, alle quali però risponde in maniera perentoria: "Io sono serenissimo, sto preparando questo secondo Europeo che è qualcosa di bello. Adesso può sembrare tutto normale, ma per me che ho fatto un percorso venendo dal basso è molto bello, sono orgoglioso. La concentrazione è massima su questa competizione, anche per accantonare la miglior stagione mia e del Napoli. Voglio raggiungere i migliori risultati possibili".

Si dice che vuoi lasciare il Napoli, ci puoi spiegare la tua versione?

"Non ho ancora parlato perché la Nazionale decide chi parla... Si sta scrivendo tanto, avrei potuto decidere anche di non venire ma io sono sereno. Ho parlato con la società a fine campionato, ci siamo parlati, ma ora la concentrazione è massima su questa competizione. Ciò che dà fastidio è questo supporre cose, ciò che mi interessa è fare bene qui con la Nazionale".

Riesci ad essere sereno a concentrato solo sull'Europeo?

"Io sono serenissimo. Qualcuno ha detto che sono triste, silenzioso, ma queste sono stronzate. Sono cose non vere e poi la gente vuole mettere in giro cose non vere, io sono serenissimo e pronto ad affrontare questo Europeo con l'Italia. Poi quando ci sarà il momento di parlare del Napoli lo farò, non mi tirerò indietro, ora la cosa più importante è restare concentrato sull'Europeo".

A prescindere dalla decisione, la tua decisione sul futuro è definitiva?

"Ho parlato con la società a fine stagione e poi sono venuto in Nazionale. Quando sarà il momento di parlare del Napoli parlerò del Napoli, ma ora la mia testa è qui, voglio fare un grande Europeo".