Zlatko Dalic, ct della Nazionale croata, dopo il pareggio contro l'Albania ha parlato in conferenza stampa soffermandosi in primo luogo sulle condizioni non ottimali di Marcelo Brozovic: "Marcelo è un gigante del calcio croato, dà sempre il massimo. Non parlavamo così dopo il Portogallo, lì era stato bravissimo. Adesso il fatto è che non funzioniamo come squadra, quindi neanche lui è il migliore. Non abbiamo mai perso così tanti palloni facili a centrocampo, quindi Brozovic fa da parafulmine su tutto. Ma non dipende solo da Brozovic. La mia idea è che abbiamo il possesso palla attraverso questi tre centrocampisti; forse Brozovic è messo peggio, ma la partita contro il Portogallo è stata buona, così come quelal con la Spagna. Brozovic ha fatto una buona stagione nel campionato saudita, Kante è la prova che quel campionato non è per nulla poco competitivo. È tornato nella nazionale francese ed è stato il giocatore della partita. Questo è il risultato della prestazione di tutta la squadra" .

Adesso, la Croazia è attesa dal match do-or-die contro l'Italia: "Eravamo sull'orlo dell'eliminazione in Qatar e all'ultimo Europeo abbiamo avuto situazioni del genere. Per noi è già iniziata la fase ad eliminazione diretta, prendiamola così. Una partita che per noi significa tutto, la vittoria ci fa andare oltre mentre con una sconfitta siamo eliminati. Dobbiamo preservare un clima positivo, accettare le responsabilità e gli errori per lavorarci di più. Non abbiamo subito gol in Russia nella fase a gironi e in Qatar ne avevamo preso uno; qui siamo già a cinque. Ogni attacco pericoloso finisce nella nostra rete, non funzioniamo correttamente. Dobbiamo cambiare approccio, questa è la fase a eliminazione diretta, affrontiamola al meglio delle nostre possibilità".