"L'Albania non ha certo le qualità della Spagna, ma merita rispetto perché sarà motivata e organizzata. Dobbiamo essere pazienti, il nostro obiettivo è essere più offensivi e vincere. Dobbiamo essere più efficienti, più specifici, e aggredire l'avversario". Così Zlatko Dalić, ct della Croazia, avversaria dell'Italia nel Gruppo B, ha parlato dell'Albania, prossima avversaria nella seconda gara dei gironi di Euro 24. "Sappiamo qual è il nostro obiettivo e siamo pronti. Non dobbiamo perdere la testa e la concentrazione, non dobbiamo avere fretta e cercare qualcosa con la forza, ma arrivare all'obiettivo con gioco e qualità essere competitivi fin dal primo minuto".

Sulle numerose critiche ricevute dopo il ko con la Spagna:

"Non è stato bello perdere contro la Spagna, ma comunque i media non ci hanno seguito nel migliore dei modi, ci hanno sempre dato per sfavoriti, nessuno ci credeva e abbiamo fatto un secondo e due terzi posti ai Mondiali. La Croazia merita più rispetto degli altri. Noi siamo una piccola Nazionale, ma i nostri risultati dimostrano che siamo migliori di come veniamo rappresentati. C'è molto pessimismo adesso, ma faremo del nostro meglio per tornare a vincere, non ci preoccupiamo molto di quello che la gente dice, la Croazia vale più di ciò che viene detto".

Sulle gerarchie e sul gioco:

"Prima di tutto c'è la qualità, e abbiamo ottenuto tutto grazie all'unione e alle gerarchie. Questo significa molto per me come allenatore, è importante anche per i giocatori, e in questo siamo impeccabili. Non c'è bisogno di grandi discorsi, la situazione è ottima, con lo staff ho parlato con i giocatori e tutto si è risolto, non c'è bisogno di dirlo. Bruno (Petkovic ,ndr) è un giocatore importante, si creano tensioni inutilmente e i media le enfatizzano ma l'atmosfera è sempre buona, questo è il mio stile e il mio modo, conoscono la gerarchia, l'ordine e il rispetto e continueranno ad essere così".