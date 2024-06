Dopo lo 0-0 di stanotte del Cile contro il Perù nel match d'esordio in Copa America, l'attaccante dell'Inter (quantomeno ancora per qualche giorno), Alexis Sanchez, che è stato peraltro eletto MVP della gara, ha parlato ai microfoni di La Tercera. "Abbiamo capito come giocare nel primo tempo solo dopo tredici minuti, questa è la Copa America. Quando ci sono occasioni da gol le dobbiamo concretizzare e sfruttare, invece siamo stati molto imprecisi nei passaggi e nelle conclusioni. Avevamo giocato solo una partita prima di debuttare, quindi ci è mancato qualcosa, ma sono emozionato da questa rosa. Penso che ci siano tanti buoni elementi" ha detto il Niño.