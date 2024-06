Parlando a margine di un evento organizzato dallo sponsor Prometeon, Hakan Calhanoglu illustra con quale spirito arriva a questi Europei, dopo l'annata trionfale con l'Inter: "Sono arrivato qui motivato. Tutti sono molto entusiasti. Spero che riusciremo a dimostrarlo in partita. Vogliamo rappresentare il nostro Paese nel migliore dei modi. Ci stiamo provando. Questo torneo è molto importante per noi e spero che vada bene. Inoltre, sono sicuro che contro la Georgia il 'muro giallo' di Dortmund sarà rosso, i nostri tifosi ci sosterranno molto bene ovunque". L'ambizione è chiara: "Vogliamo portare il successo al nostro Paese. Questo è il mio obiettivo e il mio sogno più grande. Questo è il mio obiettivo più grande. Lo spirito del 2008 è molto importante per noi nella squadra".

Calhanoglu confida anche nelle qualità dei suoi compagni: "Abbiamo giocatori molto umili, che lavorano molto duramente, si concentrano sempre sul campo e fanno il loro lavoro, abbiamo i giocatori più giovani e con più potenziale. La prima partita contro la Georgia sarà molto importante per noi".