Zbigniew Boniek torna a lodare Piotr Zielinski, che domenica scorsa - in assenza di Robert Lewandowski - ha indossato la fascia di capitano della Nazionale polacca nel match d'esordio a Euro 2024 contro l'Olanda: "A mio parere, ha svolto bene il ruolo di capitano - le parole dell'ex giocatore della Juve a WP SportoweFakty -. Sappiamo che ha giocato poco negli ultimi mesi, ma non ne ha risentito per nulla. Ha portato esperienza, ha cambio di passo. A volte è come se fosse un giocatore che viene da un altro pianeta nella nostra squadra".