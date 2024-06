L'ex centrocampista di Inter, Siena e Palermo, Francesco Bolzoni, quest’anno secondo allenatore all’FC Paradiso in Svizzera al fianco di Giuseppe Sannino, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia analizzando la sfida che l'Italia sta per affrontare contro gli elvetici: "Mi aspetto un’Italia combattiva. E soprattutto motivata: quel gol di Zaccagni all’ultimo minuto di recupero contro la Croazia non può che aver lasciato il segno. La Svizzera è una squadra formata da giocatori forti fisicamente e tecnicamente. Dobbiamo temere secondo me il fatto che per loro rappresenti anche e soprattutto una grande rivincita rispetto all’ultimo Europeo".

Ti aspetti che diventi la partita di Chiesa e Scamacca?

"Sì, io spero che loro facciano la differenza oggi. Perché davanti sono gli unici che posso dare qualcosa in più degli altri, date le qualità che hanno".

Si parla della fortuna nel tabellone. L’Italia dove può arrivare?

"Questo è secondo me è l’ostacolo più grande, poi passati gli ottavi è un terno al lotto, puoi arrivare in finale senza nemmeno accorgertene".