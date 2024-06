Nel bene e nel male, si è parlato di 'blocco Inter' nelle prime due gare giocate a Euro 2024 dalla Nazionale italiana. La folta rappresentanza nerazzurra nella squadra di Luciano Spalletti resta un valore aggiunto per Luciano Spalletti, secondo Evaristo Beccalossi: "E' un dato di fatto che il blocco l'Inter abbia fatto bene, ha fatto grandi risultati. Ma la questione è un'altra, al di là delle tattiche e del singolo giocatore: gli azzurri contro la Croazia devono scendere in campo liberi di testa", le parole a Rai Sport dell'ex nerazzurro. Che poi si concentra su Nicolò Barella: "Può fare tutto, in questo momento è un giocatore straordinaria. Può mettere in difficoltà Modric e i solisti della Croazia. Io punto molto sullo spirito azzurro perché quando siamo criticati tiriamo fuori l'orgoglio. Per me stasera vedremo una grande Italia".