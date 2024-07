L'attaccante nerazzurro Marko Arnautovic ha commentato anche a Rai Sport il match perso oggi contro la Turchia negli ottavi di finale di Euro 2024: "Se abbiamo pagato gli errori? Quali errori... Quelli in attacco? Non penso siano gli errori da guardare. Bisogna arrivare ad averle le occasioni, abbiamo commesso due sbagli su calci d'angolo, ma per il resto loro non hanno fatto niente. Il calcio è così, complimenti alla Turchia e auguro a Calhanoglu di fare un grande torneo.

Noi la sorpresa del torneo? Se guardi la partita devi ammettere che l'Austria meritava di andare avanti. Il calcio è strano, mi dispiace per la nostra squadra che va a casa. Sicuramente nello spogliatoio non siamo contenti".