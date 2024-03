Arrivato da poco alla Stazione Centrale di Milano, dopo aver lasciato il ritiro di Coverciano, il difensore dell'Inter, Francesco Acerbi, nel bel mezzo del ciclone per il caos scoppiato in merito a presunte frasi razziste rivolte a Juan Jesus, avversario di ieri nel match contro il Napoli, è stato intercettato da alcuni giornalisti presenti in stazione Centrale nel momento del suo arrivo. "Io non voglio conversare" ha prontamente risposto prima di lasciarsi un po' andare.

Dispiaciuto, Francesco?

"No, passa".

Cosa ti hanno detto i compagni?

"Niente di che".

Diciamo un bel vaffa al razzismo?

"Questo è poco ma sicuro".

Hai apprezzato l'atteggiamento di Juan Jesus?

"Ragazzi non ho detto nessuna frase razzista, questo poco ma sicuro. Sono molto sereno per questo".

Non hai detto ciò che stato riportato? Sai che potresti avere una lunga squalifica?

"No".

Ti confronterai con la squadra e la società già oggi?

"Adesso vediamo".

Hai avuto modo di sentire Juan Jesus?

"No".

Lui ha detto che ha difeso i suoi diritti nella maniera migliore.

"Non l'ho sentito. Posso sicuramente dire che dalla mia bocca non ne sono uscite".

E allora perché hai chiesto scusa? Almeno secondo quanto riportato da Juan Jesus...

"Secondo me ha capito anche male".

Ha frainteso lui?

"Io so che non ho detto frasi razziste, gioco a calcio da vent'anni e so ciò che dico".

Cosa ti ha detto Spalletti?

"Cose nostre, assolutamente".

Molti ti chiedono la verità. Ti esprimerai sui social?

"Sui social ragazzi... Vi ho già detto cosa dirò e cosa ho detto".

Confermi di non aver detto frasi razziste:

"Poco ma sicuro".

Ti ha fatto piacere cosa ha detto nel post partita?

"Ma se non ho detto nessuna frase razzista...".

Quindi se lo è inventato... Perché avrebbe dovuto? Non vi siete insultati?

"No".

Cos'è successo alla fine?

"Niente".

Non credi che il tema meriterebbe un approfondimento con calma?

"Sul tema del razzismo spero che la lotta vada avanti in ogni parte del mondo".

Ma in campo possono succedere certe cose.

"In campo succedono tante, tante, tante cose, è normale giocando a calcio che si possano dire certe cose. Ma quando si fischia ci si dà la mano e tutto torna come prima".

Ti spiace aver lasciato il ritiro della Nazionale?

"Sì, però è giusto che sia andata così".

Perché?

"Perché va bene così".

Parlerai coi dirigenti dell'Inter?

"No, parlerò con mia figlia".

Hai parlato con qualche compagno di squadra?

"Niente".

