Andi Hoti, difensore centrale classe 2003 dell'Inter, reduce dal prestito al Friburgo, sta per cominciare una nuova avventura in Germania, al Magdeburgo, in Zweite Liga. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, arriva la conferma di Stefano Sem, suo agente, che all'uscita dalla sede del club nerazzurro ha parlato così in esclusiva al nostro inviato: "C'è l'interesse del Magdeburgo, ci vorrà qualche giorno. Penso che l'operazione si farà".

