Undici anni di carriera al Barcellona, 236 partite e 13 reti con la maglia dei blaugrana, con cui ha vinto tutto in Spagna. Tente Sanchez, un’istituzione dei catalani, in esclusiva per FcInterNews offre una panoramica dettagliata sui prossimi avversari dell’Inter: “Il Barcellona di quest’anno è una grande squadra, che sta giocando abbastanza bene. Non solo per i risultati, ma per il gioco, la pressione, la convinzione. C’è una rosa molto buona”.

In Catalogna cosa pensano dei nerazzurri?

“L’Inter è sempre l’Inter. Anche se in campionato ha perso quattro partite, il che è strano, e non è nelle prime posizioni, ma resta temibile. Figuriamoci a San Siro, davanti ai suoi tifosi, in una partita di Champions, grazie ai suoi calciatori di qualità. In questa competizione decidono i dettagli, le cose variano, dipendono da troppe circostanze”.

Inter-Barcellona e Barcellona-Inter stabiliranno chi passerà agli ottavi?

“Non credo. A Monaco di Baviera il Barcellona avrebbe meritato di più, avrebbe potuto segnare di più. L’anno scorso tra le due squadre la differenza era stata abissale, i blaugrana non avevano avuto alcuna possibilità. Quest’anno i tedeschi si aspettavano una gara più facile e non è stato così. Per questo dico che il Barça può vincere con l’Inter, ma pure l’Inter può espugnare il campo del Bayern. Il gruppo è il più difficile del torneo, il livello è alto. Se all’inizio tutti pensavano tutti che i tedeschi sarebbero passati e Inter e Barcellona si sarebbero confrontati per il secondo posto, io non la vedo così, anche se con le prime due vittorie è in vantaggio rispetto alle contendenti”.