Pierre Dwomoh, giovane belga accostato nella scorsa sessione di mercato a Inter e Milan, continua a essere sul taccuino delle società milanesi. Ma ora, dopo 14 presenze con l'Anversa, di cui due in Europa League (il giocatore è un 2004, quindi ancora minorenne), ha attirato l'attenzione anche di altri club stranieri. "Marsiglia e Benfica hanno mostrato molto interesse per lui. L’Inter? A loro piace ancora, anche se non credo sia una priorità per i nerazzurri in questo momento - il commento a FcInterNews di Niels De Jonck Kimpen, l’agente del calciatore -. Sappiamo tutti che Dwomoh ha talento, ora questo talento deve essere trasformato in un professionista che potrà scendere in campo con continuità, diventando decisivo per il suo club. Benfica e Marsiglia sono club noti per le loro scelte dei migliori giovani, per averli fatti maturare per alcuni anni e per le successive fruttuose cessioni. milioni di euro. L’interesse di tutti questi club è assai apprezzato ed è una ricompensa per il duro lavoro del ragazzo, ma vedremo cosa riserverà per lui il futuro”.