Secondo quanto appreso da FcInternews.it, Aleksandar Stankovic, Giacomo Stabile e Issiaka Kamate sono stati aggregati alla prima squadra in vista della gara di Champions League contro il Benfica, in programma domani sera allo stadio Da Luz di Lisbona. Non è la prima volta che i tre ragazzi della Primavera di Cristian Chivu vengono prestati a Simone Inzaghi nel corso di questa stagione.