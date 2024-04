Nonostante i sempre più frequenti rumors di mercato, l’Inter non considera Nicolas Valentini, almeno per il momento, un reale obiettivo per la prossima stagione. Nonostante il calciatore sia stato 'consigliato' da Walter Samuel (RILEGGI QUI) sinora - secondo quanto constatato da FcInterNews.it, sia lato giocatore sia da Viale della Liberazione - non ci sono stati passi concreti per avviare una trattativa. Al momento Valentini è fuori rosa dal Boca Jrs perché i vertici del club argentino non hanno trovato l’accordo col rappresentante del difensore per il prolungamento del contratto. Questo però non significa che Valentini sicuramente non prolungherà il suo accordo con gli Xeneizes, ma che attualmente esista una distanza notevole tra le parti in causa.

L’obiettivo di chi cura gli interessi di Nicolas è infatti quello di rinnovare, ma con la promessa di una cessione del ragazzo nel prossimo mercato estivo. Basterebbe quindi forse inserire una clausola ragionevole nel nuovo contratto del calciatore per accontentare tutti, ma al momento il Boca non ne vuole sapere. Da qui il conflitto con Valentini e la drastica decisione di non contare per il momento su di lui (il suo contratto scadrà il 31 dicembre del 2024).

Intanto, vista la situazione, molti club stranieri stanno sondando il terreno con l’entourage del difensore, ma nessuno sinora ha accelerato in modo decisivo.