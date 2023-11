L'Inter è concentrata sul presente ma non perde di vista il futuro. Per questo ogni occasione è buona per prendere nota dei giovani talenti in giro per il mondo che potrebbero fare al caso delle ambizioni dei nerazzurri. Esattamente ciò che è successo nel corso del recente viaggio di Dario Baccin, braccio destro di Piero Ausilio, in Sudamerica dove ha assistito alla finale della Copa Libertadores tra la Fluminense e il Boca Juniors.E proprio in maglia Xeneize era in campo Nicolas Valentini, difensore centrale, di cui in patria si parla un gran bene.

Il classe 2001 nativo di Junin è stato addirittura paragonato per stile di gioco a Walter Samuel. E proprio Samuel, l’attuale vice CT dell’Argentina, secondo quanto appurato da FcInterNews, ne avrebbe tessuto le lodi con Javier Zanetti, segnalandolo così di fatto ai nerazzurri per ulteriori approfondimenti. Ad oggi il Boca valuta il cartellino di Valentini circa 6-7 milioni di euro e il giovane centrale figura sul taccuino di club inglesi e spagnoli.