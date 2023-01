Tra i tanti nomi sondati dall'Inter per la successione di Milan Skriniar, spunta anche quello di Merih Demiral, centrale dell'Atalanta da tempo sui taccuini degli uomini mercato di Viale della Liberazione. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, però, si tratta di un'alternativa non semplice da raggiungere: il nome del turco ex Juventus è emerso sabato sera nel corso di una chiacchierata con l'intermediario Paolo Busardò, ma bisogna fare i conti con la volontà di Gian Piero Gasperini, che complice anche l'infortunio di José Palomino non vorrebbe privarsene.