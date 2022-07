Hanno bussato anche dei club esteri per sondare il terreno per William Rovida, il portiere dell'Under 19 dell'Inter campione d'Italia Primavera. Ma secondo quanto appurato da FcInterNews.it, tali richieste sono cadute nel vuoto. Ma gli estimatori del giovane estremo difensore non mancano assolutamente, anzi: in Serie C si registra una fila di squadre pronte ad avvalersi delle sue prestazioni. Su Rovida si registra infatti l'interesse di Pro Sesto, Imolese e Carrarese, club che vantano ottimi rapporti con l'Inter visti i tanti giocatori ceduti in prestito negli ultimi anni, e della new entry Sangiuliano City, che affronterà per la prima volta nella sua storia la terza serie nazionale.