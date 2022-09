Ieri la bomba Robin Gosens rimasta inesplosa, oggi il ritorno alla carica, potenziale, del Paris Saint-Germain per Milan Skriniar, in perfetta sintonia con la fiducia manifestata da Christophe Galtier. Questi ultimi due giorni di mercato rischiano di essere un tormento per i tifosi interisti ma non solo, anche per Simone Inzaghi che fino a ieri reclamava l'arrivo di un difensore per completare il reparto e ora deve sperare che da Parigi non arrivi una proposta convincente. Al momento il club transalpino non si è fatto ancora avanti con i nerazzurri per il difensore slovacco, ma ha ricontattato l'agente e gli intermediari per preparare il terreno per un ultimo assalto che dovrebbe aggirarsi intorno ai 70 milioni di euro. Ad oggi permane la volontà, ampiamente sbandierata, di trattenere Skriniar, con Steven Zhang che lo ha tolto dal mercato. Ma di fronte a un'offerta last minute vicina alla richiesta iniziale il presidente manterrà i suoi propositi, in un contesto in cui ha negato l'arrivo di Francesco Acerbi che più low cost di così non poteva essere?