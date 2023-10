C'erano degli spettatori interessati quest'oggi al Druso di Bolzano, dove l'Under 21 di Carmine Nunziata ha giocato e vinto contro la Norvegia col punteggio di 2-0. Gara dove ha trovato la rete anche Francesco Pio Esposito, prodotto del vivaio nerazzurro, ma dove il vantaggio è stato firmato da Tommaso Baldanzi, fantasista dell'Empoli di Aurelio Andreazzoli. Una rete che vale come biglietto da visita per il 20enne di Poggibonsi da presentare agli osservatori dell'Inter presenti sulle tribune dello stadio altoatesino proprio allo scopo di monitorare non solo i giocatori di loro proprietà ma anche lo stesso Baldanzi.

L'Inter cerca elementi per colmare una lacuna in quel ruolo per la prossima estate e Baldanzi, che si fece conoscere bene dal pubblico di San Siro col gol che valse la scorsa stagione il colpo grosso per l'Empoli in casa dei nerazzurri, piace e non poco. Baldanzi, entrato da poco nella scuderia di Beppe Riso, agente da sempre molto vicino e molto ascoltato dal club, sarà ancora oggetto di monitoraggio nel corso della stagione. Anche se bisogna registrare il fatto che il ragazzo è dovuto uscire dal campo a seguito di un problema fisico al 57esimo minuto. Le sue condizioni sono da valutare.

