Ottima stagione per William Rovida, portiere classe 2003 in forza alla Primavera nerazzurra. L'estremo difensore milanese ha collezionato, fino ad ora, 30 presenze totali (tra campionato, Coppa Italia Primavera e Youth League), in una stagione che non ha ancora chiuso i battenti, dunque il bottino potrà essere ancor di più incrementato nella final 4 in corso. È stata una stagione importante sotto tutti i punti di vista, dato che a marzo scorso Rovida ha firmato il suo primo contatto da professionista, con la scadenza dell’accordo a giugno del 2025.