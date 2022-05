In una fase del mercato in cui abbondano i dubbi sull'Inter che verrà, c'è una certezza che garantisce continuità al progetto nerazzurro in corso: il rinnovo di Simone Inzaghi. L'allenatore piacentino ha sposato il progetto consapevole dei cambiamenti dietro l'angolo a causa di fattori finanziari, lo ha confermato anche nel recente summit con la proprietà e il management in sede, una reciproca fiducia che si concretizzerà nella firma del tecnico fino al 2024 (con opzione fino al 2025), con stipendio aumentato a 5,3 milioni più premi.