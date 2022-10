La presenza di Paulo Sousa in compagnia del suo agente Paolo Busardò a Milano a riacceso le voci intorno al portoghese com'è possibile sostituto di Simone Inzaghi, qualora la situazione precipitasse ulteriormente nelle prossime partite. In realtà, l'ex giocatore di Juventus, Fiorentina e Inter ha deciso di tornare a lavorare in Italia dopo le esperienze non entusiasmanti all'estero e sta cercando un nuovo incarico. In Serie A gli allenatori a rischio esonero non mancano, ma se alla Sampdoria ci sono buone chance per Dejan Stankovic, potrebbero aprirsi delle opportunità a Verona (ieri Sousa era proprio al Bentegodi per Hellas-Udinese) qualora il presidente Maurizio Setti decidesse di togliere la panchina a Gabriele Cioffi o a Salerno, se Davide Nicola non desse una sterzata a questo campionato finora deludente della Salernitana.