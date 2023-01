È di stamattina la notizia del rinnovo di Enoch Owusu , reduce dal bellissimo quanto inutile gol alla Fiorentina nella finale di Supercoppa Primavera. L'attaccante non ha ancora firmato il suo primo contratto da professionista, lasciandosi aperta la possibilità di andare altrove. Rispetto a qualche giorno fa però l'Inter si è fatta avanti concretamente , forse scongiurando una fuga che sembrava inevitabile e ha posto le basi per la firma.

Nulla è ancora deciso però, il club e l'entourage si sono dati appuntamento più avanti, per permettere a Owusu di concludere la stagione in nerazzurro. Nel mentre, sono stati portati avanti discorsi con Fulham ed Everton e non è escluso che queste due opzioni non possano tornare in auge anche dopo un eventuale rinnovo. Ma adesso in casa Inter le priorità sono altre.