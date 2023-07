In attesa di capire su quale attaccante la dirigenza dell'Inter punterà per sostituire Romelu Lukaku e quando chiuderà l'operazione Yann Sommer, in casa nerazzurra si registrano anche altri movimenti di mercato, soprattutto in uscita. Oggi è infatti il giorno dell'annuncio di Gaetano Oristanio al Cagliari, dopo che ieri l'agente Beppe Riso ha sistemato gli ultimi dettagli con i sardi. Sarà prestito con diritto di riscatto a 4 milioni e contro riscatto a 5 milioni a favore dei milanesi, probabile che già oggi arrivi l'annuncio ufficiale.

Operazione chiusa anche per Francesco Pio Esposito, trasferitosi allo Spezia in prestito secco. Ieri la dirigenza del club ligure è stata a Milano (COME ANTICIPATO) per definire il tutto e manca solo la firma dell'attaccante che, dopo l'esperienza vincente all'Europeo U19 di Malta, ora è in vacanza.

Nei prossimi giorni è in agenda un incontro tra l'Inter e Michelangelo Minieri per decidere la prossima squadra di Giovanni Fabbian. Tutte le parti concordano, al giovane centrocampista serve un'altra stagione in prestito, meglio in Serie A. Possibile che non venga neanche portato in Giappone per la tournée. Tra i candidati il Lecce spinge con forza, ma in lista ci sono anche Genoa, Udinese e Frosinone. Non resta che scegliere il progetto tecnico-tattico più in linea con le qualità di Fabbian.