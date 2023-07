Giornata movimentata per i giovani nerazzurri ancora nel gruppo nerazzurro e in attesa di fare una nuova esperienza altrove. Innanzitutto, oggi è prevista la firma del trequartista classe 2002 Gaetano Oristanio con il Cagliari, dove si trasferirà in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Dopo aver risolto l'operazione Mateo Retegui, che pare ben avviata, il Genoa tornerà a parlare con l'Inter di Eddie Salcedo, attualmente a sudare ad Appiano Gentile agli ordini di Simone Inzaghi. La punta del 2001 sarebbe utile ai rossoblu anche per le liste, essendo cresciuto proprio nelle giovanili del Grifone.

Anche i due fratelli Esposito potrebbero definire il proprio futuro nel giro di pochi giorni. Il Parma si è fatto avanti chiedendo informazioni sulla situazione di Sebastiano (2002), mentre il campione d'Europa U19 Francesco Pio è destinato a vestire in prestito la maglia dello Spezia: una delegazione ligure è in arrivo a Milano per chiudere l'operazione.